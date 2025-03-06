Москвичам предложили посетить концерты и выставки 8 Марта

Международный женский день считается одним из первых и самых важных весенних праздников. Куда сходить 8 Марта, рассказали на сайте mos.ru .

Ежегодно сотрудники музея-заповедника «Царицыно» создают весну в оранжереях еще до того, как это происходит в природе в средней полосе России. С 5 по 16 марта можно посетить выставку крокусов, тюльпанов, нарциссов и других цветов.

В Международный женский день в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко состоится вокальный концерт. На мероприятии выступят лауреаты и дипломанты Международного благотворительного фестиваля авторов современного русского романса и лирической песни «Очарование».

На следующий день после праздника москвичи смогут посетить концерт вокального коллектива Viva voce в клубе «Атом». В Музее Москвы до 16 марта проходит выставка «Игорь Кошельков. Звезды оттепели». На ней представлены 180 снимков, отражающих жизнь столицы и горожан в 1950–1960-е годы.

На Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке Москвы открылась выставка «Такие разные девочки, девушки, женщины», посвященная Международному женскому дню.