Москвичам посоветовали не спешить менять зимние шины на летние

Менять зимнюю резину на летнюю пока рано, поскольку по ночам и утрам температура часто опускается ниже нуля. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Там напомнили, что зимняя резина начинает терять свойства и быстрее изнашиваться только при температурах выше +15 градусов. Поэтому водителей призвали дождаться, когда среднесуточная температура будет выше +5.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весенняя погода вернется в Москву к концу недели, при этом резко повысится и атмосферное давление — до 762 миллиметров ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после бесснежного и аномально теплого начала марта погода вернулась к климатическим нормам.
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