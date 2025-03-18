Москвичам посоветовали не спешить менять зимние шины на летние

Менять зимнюю резину на летнюю пока рано, поскольку по ночам и утрам температура часто опускается ниже нуля. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта .

Там напомнили, что зимняя резина начинает терять свойства и быстрее изнашиваться только при температурах выше +15 градусов. Поэтому водителей призвали дождаться, когда среднесуточная температура будет выше +5.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весенняя погода вернется в Москву к концу недели, при этом резко повысится и атмосферное давление — до 762 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после бесснежного и аномально теплого начала марта погода вернулась к климатическим нормам.