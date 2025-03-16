Москвичам пообещали комфортную весеннюю погоду

Весенняя погода будет наблюдаться в Москве в пятницу, 21 марта. Днем температура поднимется до +9 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу за счет старта адвекции теплого воздуха и усиления влияния погожего антициклона начнется возращение комфортной весенней погоды, дневная температура повысится до +4..+9 градусов», — сказал синоптик.

По словам эксперта, в выходные будет наблюдаться существенный рост атмосферного давления — до 762 миллиметров ртутного столба, что превысит норму на 15 единиц.

Тишковец отметил, что в субботу, 22 марта, воздух в Москве днем прогреется до +5..+10 градусов. Ночью прогнозируется около 0 градусов. В воскресенье, 23 марта, станет еще на градус-другой выше.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что в большинстве российских районов весеннее тепло наступит раньше обычного.