Москвичей предупредили о сильном гололеде

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого гололеда на дорогах вечером 20 декабря и в ночь на воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики отметили, что с 21:00 до 09:00 воскресенья на дорогах в столице и области ожидается гололед. Такой уровень опасности символизирует потенциально неблагоприятные погодные условия для водителей.

Днем в субботу в Москве температура воздуха составит до +2 градусов, а в Подмосковье — до +3. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 11 метров в секунду.

На фоне облачности ночью вероятны небольшие осадки, похолодает до -1 в Москве и до -3 в области.

Синоптик Роман Вильфанд ранее сообщил, что в российской столице на следующей неделе ожидается снег после вторжения холодных воздушных масс. Всего выпадет до четырех сантиметров снежной массы.