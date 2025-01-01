Москвичам пообещали снежную кашу в первые дни нового года

Синоптик Позднякова: почти 20% месячной нормы снега выпадет в Москве 2 января

Первые дни нового года в Москве запомнятся резкими колебаниями температуры воздуха и осадками. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к вечеру 2 января в Подмосковье может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы.

«И если 1 января будет снег, то днем 2 января, когда Московский регион окажется в теплом секторе циклона, ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», — уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что на дорогах из-за оттепели и повышения температуры воздуха образуется снежная каша.

Ранее россиян предупредили о слабой геомагнитной буре в первый день нового года. Поэтому жители некоторых российских регионов в новогоднюю ночь могли увидеть северное сияние. Метеоролог Михаил Леус подчеркивал, что усиления магнитной бури ждать не стоит.