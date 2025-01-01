Россиян предупредили о первой магнитной буре в 2025 году

Наступивший 2025 год ознаменовался слабой геомагнитной бурей, которая начала формироваться еще вечером 31 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что возмущенное состояние геомагнитного поля Земли жители ряда российских регионов могли увидеть в виде полярных сияний в новогоднюю ночь.

«Утром, в 07:58 по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1», — написал Леус.

Синоптик добавил, что усиления магнитной бури ждать не стоит.

Ura.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ уточнило, что начавшаяся магнитная буря продолжится в четверг, 2 января. Пик активности придется на период с 03:00 до 09:00 по московскому времени. Окончательно геомагнитное поле Земли успокоится только к вечеру.

Новогоднюю ночь жителей Тверской, Тульской и Ярославской областей украсили огни полярного сияния, которые появились на небе из-за возмущения геомагнитного поля, которое переросло в небольшую бурю.