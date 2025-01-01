Северное сияние заметили в новогоднюю ночь в ряде регионов России

Жители некоторых регионов России в ночь на 1 января увидели северное сияние. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Ночью небо вместо фейерверков украсило северное сияние в Тверской, Тульской и Ярославской областях», — говорится в сообщении.

В ноябре пользователи Сети из Томской, Иркутской и Ленинградской областей, а также Алтайского края делились кадрами сияния. Северное сияние заметили также над Москвой и Московской областью на фоне магнитной бури.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ранее предупреждали о возобновлении солнечной активности. Ученые сообщили, что Землю накроет серия магнитных бурь.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявлял о мощной вспышке на Солнце высшего балла X.