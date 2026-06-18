Москвичам пообещали осеннюю погоду

Погода в Москве в четверг, 19 июня, будет больше похожа на начало осени, чем на лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«Июнь пока не знает покоя и страдает метеорологическим расстройством с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы», — заявил синоптик.

По его словам, четверг станет самым холодным днем с начала лета. Из-за североатлантического циклона, плотной облачности и небольших дождей воздух прогреется только до +13…+16 градусов, что соответствует норме начала осени.

В пятницу температура поднимется примерно до +20 градусов, а в субботу в регионе еще сохранятся локальные кратковременные дожди. К воскресенью холод почти отступит, и в день летнего солнцестояния в Москве потеплеет до +21…+24 градусов.

«Июнь заболел простудой, но скоро поправится!» — пообещал Тишковец.

Однако даже в дождливую погоду городские службы продолжили поливать зеленые насаждения. Специалисты пояснили, что при затяжных ливнях вода проникает в почву лишь на 5–10 сантиметров, тогда как корни деревьев уходят намного глубже.