«Москва 24»: городские службы продолжают поливать клумбы в дождь из-за недостатка влаги в почве

Городские службы продолжают поливать зеленые насаждения даже в дождливую погоду, и на это есть несколько причин. Подробнее рассказала «Москва 24» в мессенджере MAX.

Во время даже затяжных ливней вода способна проникнуть в почву лишь на 5–10 сантиметров, в то время как корни деревьев уходят намного глубже. Если земля плотная, дождь может просто стекать по поверхности, не впитываясь. Искусственный полив направляет воду туда, где она действительно нужна.

Специалисты применяют влагозарядный полив, насыщая почву водой на 50–60 сантиметров. Это помогает растениям избежать «физиологической засухи», когда мороз вытягивает влагу из веток и стволов.