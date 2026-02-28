Москвичам пообещали ледяной дождь в субботу

В субботу в Москве пройдут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Об этом в телеграм-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

«В Москве сегодня пройдут осадки в виде мокрого снега, утром — ледяного дождя, днем — дождя», — написал он.

Тишковец уточнил, что утром температура опустится до -2 градусов, а днем потеплеет до +3. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптик объяснил, что в Центральной России метеорологические условия определяет теплый сектор североатлантического циклона с характерной для него слякотной, сырой и пасмурной погодой.

Ранее в Москве и области желтый уровень погодной опасности продлили до конца зимы. Высота сугробов в столице побила рекорд 72-летней давности, они поднялись до 86 сантиметров.