Москвичам пообещали апрельское тепло на выходных

В конце рабочей недели погода в Москве может испортиться, но в выходные город вновь озарит солнце и порадует апрельское тепло — температура поднимется до +10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня в Москве воздух прогреется до +12 градусов. Осадков не будет, ветер северо-восточный — 2-7 метров в секунду.

В четверг, 19 марта, при высоком атмосферном давлении будет облачно. Утром температура опустится до 0…-3 градусов, а днем снова поднимется до чуть выше +10. Затем возможно похолодание.

«В выходные атмосфера стабилизируется, и москвичей опять ждет мартовское солнце и апрельское 10-градусное тепло», — подчеркнул Тишковец в своем телеграм-канале.

В начале весны Москва и Подмосковье обновили три суточных температурных рекорда. Так, 12 марта столбики термометров впервые за 148 лет поднялись до 13,6 градуса. На следующий день температура достигла 15,1 градуса, а 15 марта — 11,5.