В Москве потеплеет до +12 градусов днем 18 марта

Потепление до +12 градусов ожидается в Москве 18 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

Сейчас столбики термометров в столице показывают около +2,3 градуса. Небосвод на 90% прикрыт высококучевыми облаками с нижней границей выше 2,5 тысячи метров.

«В течение дня Москва останется на южной периферии антициклона», — написал Тишковец.

Установится переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью два-семь метров в секунду. Воздух прогреется до +9…+12 градусов. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В конце недели погода может немного испортиться, но на выходных стабилизируется: москвичи насладятся мартовским солнцем и апрельским теплом.

С начала марта в Москве и области обновились три суточных температурных рекорда.