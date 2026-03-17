В Москве с начала марта обновили три суточных температурных рекорда

С первых дней марта в Москве и области обновили три суточных температурных рекорда. Об этом сообщили в географическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

«В последние дни в Москве и Московском регионе установилась аномально теплая погода. Начиная с 12 марта… пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве», — заявили в МГУ.

Так, 12 марта столбики термометров впервые за 148 лет поднялись до 13,6 градуса. На следующий день воздух прогрелся до 15,1, а 15 марта — до 11,5 градуса. Предыдущие максимальные значения для этих дат составляли 11,1, 12,1 и 9,7 градуса. По данным ученых, общий мартовский рекорд (19,5 градуса) пока не побит.

По словам ведущего сотрудника кафедры метеорологии МГУ Михаил Локощенко, необычное тепло и рекордные показатели связаны с антициклоном, центр которого находится над югом Сибири.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что москвичам пока рано менять автомобильные шины с зимних на летние.