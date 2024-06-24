Москвичам пообещали облачную и нежаркую погоду

Синоптик Леус: облачно и без осадков ожидается в Москве 24 июня

Он отметил, что в понедельник, 24 июня, погоду в столице будет формировать периферия антициклона. Под его влиянием в Москве и окрестностях в первый день рабочей недели будет облачно.

«В Москве плюс 20 — плюс 22 градуса тепла. В Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов», — подчеркнул синоптик.

В понедельник в столице будет дуть северный ветер. Атмосферное давление мало изменится, но показатели барометров будут немного ниже нормы. Они составят 744 миллиметра ртутного столба.

Недавно столичный регион накрыл ураган «Эдгар». Сильные порывы ветра сопровождались ливнями и смерчами. Из-за дождей вода затопила дворы, в регионе повалило много деревьев.