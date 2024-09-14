Московский пенсионер разделся до трусов на детской площадке

Пенсионер разделся до трусов и лег загорать на детской площадке в Москве

Пожилой житель Троицка посчитал, что детская площадка — лучшее место для получения загара под сентябрьским солнцем. Пенсионер разделся до трусов и расположился на скамейке, не обратив внимание на проходивших мимо детей. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

Снявшая ролик местная жительница уточнила, что заметила пенсионера в микрорайоне B. Автор видео добавила, что на момент съемок на площадке, кроме голого мужчины, никого не было.

«Солнышко светит, все довольны», — резюмировала женщина.

По данным Shot, полицию увидевшие пожилого гедониста местные жители решили не вызывать из жалости к пожилому москвичу.

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