Снова без белья. Жена Канье Уэста показала фигуру в прозрачном платье-чулке

Жена рэпера Уэста модель Цензори вышла на улицу в прозрачном платье-чулке

Фото: Freepik

Содель Бьянка Цензори появилась на публике без своего мужа, рэпера Канье Уэста. Девушка вновь подобрала провокационный наряд для выхода. Издание Daily Mail опубликовало фотографии 29-летней звезды около офисного здания в Лос-Анджелесе.

Цензори прибыла  в торговый центр на черном внедорожнике. Она надела прозрачное платье похожее на большой чулок, дополнила образ босоножками на небольшой шпильке, а волосы собрала на затылке с помощью заколки-крабика. Модель отказалась от бюстгальтера и надела стринги телесного цвета.

Девушке ни раз грозили крупные штрафы и даже тюремное заключение из-за ее обнаженных нарядов. По информации источника издания, родители модели были огорчены ее регулярным появлением на публике в провокационных образах и выразили опасение, что супруг контролирует ее.

Ранее Цензори появилась на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

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