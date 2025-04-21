Московские бренды вдвое увеличили производство одежды и аксессуаров

Столичные предприятия легкой промышленности выпускают широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров. За первые два месяца 2025 года они более чем вдвое увеличили отгрузку продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Свыше 340 московских производителей легкой промышленности создают новые товары и удовлетворяют растущий потребительский спрос благодаря мерам городской поддержки. Компании увеличивают выпуск продукции с авторским дизайном, изготавливают одежду из альтернативных материалов и предлагают креативные аксессуары», — уточнил он.

В январе–феврале в столице выпустили более 27,9 тысячи пальто, курток, плащей, около 22,8 тысячи женских жакетов и блейзеров, более 27, 6 тысячи женских брюк, а также больше 179 тысяч женских блузок и рубашек.

Новую коллекцию представил производитель одежды из яблочной кожи и других экоматериалов BOYARI. В нее вошли комбинезоны из экологичного тенсела и переработанного пластика, а также черные куртки и плащи из яблочной кожи.

«Такая кожа состоит на 40-50% из яблок и является самым экологичным заменителем кожи в мире. Главная особенность экологических вещей в том, что их легко перерабатывать», — рассказала основательница бренда Ольга Бояринова.