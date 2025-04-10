Ликсутов: выпуск косметики в Москве вырос более чем на 80%
Столичные производители за первые два месяца 2025 года выпустили на 81,8% больше косметики, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В частности, предприятия произвели более 20,1 миллиона средств для ухода за кожей, а также около 37,7 миллиона флаконов шампуней и средств для укладки волос», — сказал он.
Так, производство косметики для лица возросло на 27%, средств для ванн — на 44%, а лосьонов для волос — в 2,5 раза. Всего в этой сфере работает свыше 30 столичных компаний.
«Растущий спрос на их продукцию очевиден: по итогам первых двух месяцев 2025 года отгрузка косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств увеличилась более чем в два раза и превысила 22 миллиарда рублей», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Фабрика «Свобода» представила новую линейку косметики с полезными аминокислотами и витаминами. До конца года предприятие планирует расширить ассортимент.
А компания «Гельтек» выпустила средства для тела с новыми ароматами — огурца, карамельного попкорна, черной смородины и другими.