Ликсутов: выпуск косметики в Москве вырос более чем на 80%

Столичные производители за первые два месяца 2025 года выпустили на 81,8% больше косметики, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В частности, предприятия произвели более 20,1 миллиона средств для ухода за кожей, а также около 37,7 миллиона флаконов шампуней и средств для укладки волос», — сказал он.

Так, производство косметики для лица возросло на 27%, средств для ванн — на 44%, а лосьонов для волос — в 2,5 раза. Всего в этой сфере работает свыше 30 столичных компаний.