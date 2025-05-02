Московские аэропорты продолжили работать в штатном режиме

Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопад

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в обычном режиме, несмотря на мокрый снег в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания ВС в условиях непогоды», — отметил представитель Росавиации.

Из-за обработки самолетов противообледенительными средствами были задержаны три рейса. Из-за погодных условий один самолет приземлился на запасном аэродроме.

В Москве и области прошел сильный снегопад, который побил рекорд 1909 года. За сутки в столице выпало более 45% от месячной нормы осадков. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.