Московские аэропорты продолжили работать в штатном режиме

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в обычном режиме, несмотря на мокрый снег в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания ВС в условиях непогоды», — отметил представитель Росавиации.
Из-за обработки самолетов противообледенительными средствами были задержаны три рейса. Из-за погодных условий один самолет приземлился на запасном аэродроме.
В Москве и области прошел сильный снегопад, который побил рекорд 1909 года. За сутки в столице выпало более 45% от месячной нормы осадков. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
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