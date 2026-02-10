Многодетная семья из Москвы осталась без жилья из-за соседки-собирательницы

Многодетная семья из Москвы не может жить в своей новой квартире из-за соседки сверху, которая собирала мусор. Об этом рассказала мать семейства в разговоре с 360.ru.

Семья с тремя детьми купила четырехкомнатную квартиру на Шаболовской, чтобы улучшить жилищные условия.

Они въехали 2 февраля, а уже через два дня их затопило из-за прорвавшейся батареи у соседки сверху, чья коммунальная комната была завалена мусором.

«Мне сейчас соседка напротив присылает видео, и я просто сползла по стенке, честно говоря. Я даже не думала, что в наше время такое есть. Я просто в панике, потому что у меня дети, я их притащила в бомжатник», — сказала женщина.

Сейчас семья вынуждена жить у родственников в деревне, а их квартира мокнет и покрывается плесенью.

По словам пострадавшей, соседку госпитализировали, а ее квартиру опечатали. Ранее жильцы дома уже писали коллективные жалобы на антисанитарию, но ситуацию не исправили.

