Приехавший по вызову психиатр вместо пациента нашел кота и горы мусора

Московский психиатр не попал в квартиру пациента из-за горы мусора

В Москве психиатр приехал домой к пациенту, но обнаружил там только залежи мусора и кота. Жуткие кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Дежурный врач пришел проверить пациента в доме на Перовской, но не нашел его там. На место прибыли специалисты Центроспаса, чтобы в случае необходимости вызволить человека.

Вместо жильца в квартире обнаружили горы хлама. Единственное живое существо, которое его там находилось — черно-белый кот.

Выяснилось, что жильца забрала полиция. После этого дом посетили электрики: им дали задание отключить квартиру от питания.

Ранее стало известно, что жительница Мытищ превратила квартиру в свалку с тараканами. Многим соседям пришлось съехать из-за невыносимого запаха и расплодившихся в подъезде насекомых.