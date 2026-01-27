Миусская дюна снова появилась в Москве

Полюбившийся москвичам снежный вал на Миусской площади снова появился в столице. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» .

Насыпь снега напротив РХТУ имени Менделеева, которую впервые заметили в 2018 году, стала местной достопримечательностью. Восемь лет назад в ее честь создали группу во «ВКонтакте» и предложили отмечать День дюны 18 февраля.

Недавно после обильного снегопада она вновь появилась на этом месте, но уже 16 января ее убрали. Сегодня после мощного снегопада насыпь опять оказалась на площади.

«Камбэк снежной насыпи в Миусском переулке. На месте снова гора снега метровой высоты, которая обещает дожить до пятницы», — написали в канале.

Мороз и снегопад, по словам синоптиков, останутся в столице до конца месяца, поэтому у всех желающих останется шанс своими глазами увидеть знаменитую Миусскую дюну.