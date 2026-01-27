Январь в Москве до конца месяца останется снежным

Снежная погода в Москве и области продлится до конца января. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, регион продолжат окружать атмосферные фронты, которые принесут осадки, несмотря на высокое атмосферное давление. Снегопад, который начался в ночь на вторник, будет идти волнами.

«Во вторник и среду атмосферный фронт еще будет властвовать над столичным регионом. Мы ожидаем, что и днем во вторник местами сохранится сильный снег, также местами сильный снег прогнозируется на сутки в среду, то есть осадки возможны и ночью, и днем», — уточнила синоптик.

Категорию сильного снега объявляют, когда за 12 часов выпадает шесть и более миллиметров осадков. Во вторник и среду в Москве прогнозируют от двух до восьми миллиметров, что в отдельных районах соответствует этому критерию.

На Московской железной дороге сегодня от снега расчистили более 500 километров путей. В Минтрансе сообщили, что оттуда вывезли 43,6 тысячи кубометров снега.