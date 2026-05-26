Международную выставку «Авто+Автомеханика Москва» перенесли на август

Международная выставка автомобильной промышленности «Авто+Автомеханика Москва» , ранее запланированная на май, пройдет с 19 по 21 августа 2026 года. Новой площадкой проведения станет ВДНХ, павильон № 57, сообщили организаторы мероприятия.

В рамках выставки представят автопроизводителей, компании по выпуску автокомпонентов, научно-исследовательские центры, технологические лаборатории и IT-решения для автомобильной отрасли. Гости мероприятия смогут увидеть автомобили, производственные технологии, оборудование для лакокрасочных материалов.

Одновременно пройдет XIV Международный автомобильный форум «АвтоИнвест», посвященный развитию российского автопрома и вопросам технологического суверенитета отрасли.

Организаторы отмечают, что площадка станет местом диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом, а также позволит обсудить привлечение инвестиций в автомобильную промышленность России.

По замыслу организаторов, «Авто+Автомеханика Москва» должна стать одним из ключевых событий 2026 года для профессионального автомобильного сообщества.

Ранее мероприятие планировали провести с 12 по 14 мая в выставочном центре «Тимирязев». Организаторами мероприятия выступают «Автомеханика Экспо» и фонд «Росконгресс».