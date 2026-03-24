Международная выставка «Авто+Автомеханика Москва» пройдет с 12 по 14 мая в выставочном центре «Тимирязев». Организаторами выступят «Автомеханика Экспо» и фонд «Росконгресс».

В рамках мероприятия планируется продемонстрировать достижения отечественных производителей. Среди участников — компании из России и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья. Планируется, что на выставке побывают более 12 тысяч посетителей.

«Уверен, что наше партнерство будет способствовать дальнейшему развитию российской автомобильной промышленности, укреплению ее технологического суверенитета и наращиванию инновационного потенциала», — заявил председатель правления фонда Александр Стуглев.

В рамках партнерства планируется сформировать насыщенную программу, определяющую будущее всего российского автопрома.

«В этом году мы сделаем акцент на автопроизводство, OEM, компоненты, IT-решения для индустрии», — добавил гендиректор выставки Петр Хачатурьян.

Организаторы хотят, чтобы выставка стала значимым этапом в развитии российской промышленности и крупной деловой площадкой.