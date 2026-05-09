Метеолето придет в Москву раньше времени, но принесет новое похолодание

Май в Москве начался с нетипично теплой погоды, поэтому метеорологическое лето может стартовать на три недели раньше. Однако это грозит холодным июнем, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

Метеорологическим летом считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов. Леус напомнил, что столбик термометра показал такую температуру 3 мая, и тенденция сохранялась еще на протяжении пяти дней.

Специалисты зарегистрировали положительную аномалию в +18 градусов, затем пришло четырехдневное черемуховое похолодание. Среднесуточная температура 8 мая ожидалась на уровне +13…+14 градусов, 9 мая — +10…+11 градусов. Она начнет расти 12 мая, до +13…+14 градусов, и только в среду вернется к летним значениям.

«От положительной аномалии останется меньше градуса — слишком небольшая величина, чтобы уверенно говорить о продолжении „метеолетнего“ периода. Тем не менее, такая вероятность есть и метеорологическое лето в столице может стартовать более чем на три недели ранее средних многолетних сроков», — заявил специалист.

Леус предупредил, что в этом есть свои минусы. Аномально ранняя метеовесна уже принесла холодный апрель, поэтому преждевременное метеолето грозит холодным июнем.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала открытие купального сезона в Москве. Он может начаться в мае.