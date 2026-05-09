Москвичам рассказали, когда начнется купальный сезон

В Москве купальный сезон откроется ближе к концу мая. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Она напомнила, что в средней полосе России по традиции начинают купаться после Троицына дня. В этом году праздник выпал на 31 мая.

«Скорее всего, так и произойдет», — допустила синоптик.

Она напомнила, что за последние несколько дней температура воды повысилась на фоне теплой погоды, но вскоре она снова понизится, так как ожидается похолодание. Купальный сезон же открывают, когда вода в водоемах прогревается до +16-17 градусов. Но стоит понимать, что при такой температуре получится только окунуться, чтобы охладиться.

Ранее в Солнечногорске водолазы обследовали озеро Сенеж, очистив его дно от бытового мусора, бутылок и крупных коряг, чтобы отдыхающие не травмировались и не поранились.