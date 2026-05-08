Москвичам рассказали, когда в столицу вернется жара

Синоптик Тишковец: жара вернется в Москву только календарным летом

Период рекордно теплой погоды в Москве и Московской области закончился и теперь вернется только с наступлением лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По его словам, в четверг, 7 мая, в Подмосковье зафиксировали небывалую для этой даты температуру: в Можайске было +28,5 градуса, в Коломне — +30,9.

В столице на главной метеостанции ВДНХ температура достигла +28,8 градуса, в районе Строгино — +29,3 градуса.

«Пятидневное метеорологическое лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете», — заключил Тишковец.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День Победы. Столицу ждет облачное небо и местами дожди.