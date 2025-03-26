Мероприятия на День Победы пройдут по всей Москве

Мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут по всей столице. В городе проведут концерты и театральные постановки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Основная тема этого года — 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Центральной локацией традиционно будет Поклонная гора», — написал он.

По словам главы города, разные мероприятия проведут в парках, музеях, театрах, библиотеках и других учреждениях.

Мэр также рассказал о других культурных мероприятиях в столице, запланированных на 2025 год. Летом в Москву вернется «Театральный бульвар». Фестиваль станет еще масштабнее, будет больше площадок и концертов. Также осенью начнется Московская неделя моды.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае на празднование 80-летия Победы. Приглашение он принял еще в январе.