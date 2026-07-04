Москвичей предупредили о ливне с грозой

Тишковец: в Москве в субботу ожидается сильный дождь с грозой

В субботу в Москве пройдет сильный дождь с грозой, на метр площади может выпасть до 11 литров воды. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, под влиянием циклона окажется вся Центральная Россия.

«В Москве и по области будет преобладать дождливая и пасмурная погода, возможна гроза. Ожидается до 11 литров воды на метр площади», — написал он.

Тишковец уточнил, что воздух в дневные часы прогреется до +22 градусов, что ниже климатической нормы.

«Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, ветер — четыре-девять метров в секунду. В воскресенье дожди продолжатся — до девяти миллиметров, — после полудня — +18…+21 градус», — добавил метеоролог.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в ближайшие 10 дней в Москве станет гораздо прохладнее.