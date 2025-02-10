Мавзолей Ленина на Красной площади закроют на профилактику

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт на профилактику с 18 февраля по 14 апреля. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

На этот период не будет доступа и к некрополю у Кремлевской стены.

Плановые профилактические работы в Мавзолее проводят в среднем раз в два года, не разглашая их деталей. По данным издания «Подъем», в это время вождя переодевают и обновляют бальзамирование, а в самом строении замеряют биохимические и температурные показатели.

В августе прошлого года бывший премьер Сергей Степашин выступил против сохранения некрополя у Кремлевской стены, заявив, что Красная площадь является местом для гуляний и сохранять возле нее кладбище неправильно. При этом он отметил, что не видит смысла в захоронении тела Ленина, поскольку Мавзолей стал частью исторической памяти.