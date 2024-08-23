«Место для гуляний». Политик выступил против кладбища у Кремля

Экс-премьер Степашин выступил против некрополя у Кремлевской стены

Фото: РИА «Новости»

Вопрос о некрополе у Кремлевской стены следует пересмотреть. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин, который в 90-е годы отговорил президента Бориса Ельцина от закрытия Мавзолея.

По мнению политика, Мавзолей является частью исторической памяти, смысла в захоронении тела Владимира Ленина нет. При этом некрополь у Кремля существовать не должен, заявил Степашин.

«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты», — подчеркнул политик.

Мавзолей Ленина открылся  для посетителей 1 августа 1924 года. Руководство страны решило оставить тело вождя нетленным — это было «необходимо для пролетариата», напомнили журналисты радио Sputnik.

В январе 2024 года исполнилось ровно 100 лет со дня смерти Ленина. Написавший более полусотни томов вождь мирового пролетариата до сих пор остается загадкой и главной целью охотников за тайнами.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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