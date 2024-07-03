Ливень обрушился на Москву после пяти дней жары

На западе и юго-западе Москвы в разгар жары прошел ливень

Ливень обрушился на запад и юго-запад Москвы, прервав пятидневную тридцатиградусную жару. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Отметка на уровне +30 градусов и выше держалась на термометрах столицы несколько дней. В московском общественном транспорте людям раздавали воду, а на станциях метро постоянно замеряли температуру.

Передышку от жары москвичам и гостям города пообещали в предстоящие выходные. По словам синоптика, столицу накроет холодный атмосферный фронт, усиление ветра и местами ливни с грозами.

Россиянам также советовали сократить потребление мороженого в жаркую погоду. Врач Павел Бережанский отмечал, что это жирный продукт, который плохо переваривается.