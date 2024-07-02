Синоптик Позднякова пообещала жителям Москвы передышку от жаркой погоды

Жителей и гостей Москвы ожидает передышка от жары в предстоящие выходные. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, в пятницу, 5 июля, город накроет холодный атмосферный фронт. В результате установится умеренная теплая погода.

Эксперт также предупредила, что в этот день возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, местами прогнозируются ливни с грозами.

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