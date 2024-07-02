Врач Бережанский призвал сократить употребление мороженого в жару

Доцент Сеченовского университета Павел Бережанский в беседе с «Аргументами и фактами» призвал россиян сократить употребление мороженого во время жаркой погоды. Дело в том, что мороженое считается жирным продуктом, а жир во время жары переваривается достаточно плохо.

Как написали «Известия», употребление жирной пищи в жару создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Для организма важно не только переварить продукт, но и усвоить его.

Бережанский порекомендовал употреблять больше воды комнатной температуры, а также есть овощи и фрукты.

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