Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» отпразднуют 80-летие Победы

Особая экономическая зона «Технополис Москва» готовится к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ОЭЗ пройдут масштабные фотовыставки и памятные мероприятия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«День Победы — праздник, который объединяет всю страну. К этой знаменательной дате ОЭЗ „Технополис Москва“ подготовила масштабный план мероприятий, в них смогут принять участие не только сотрудники промышленных предприятий, но и все жители города», — отметил заммэра.

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Ликсутов рассказал, что на площадке «Печатники» открылась фотовыставка «Битва за Москву», заканчивается подготовка экспозиций «Достижения советской промышленности в годы Великой Отечественной войны», «Зеленоград: на месте былых боев», «АЗЛК в годы войны», которые в ближайшее время откроются на площадках «Алабушево» и индустриального парка «Руднево».

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На территории ОЭЗ установят тематические фотозоны, в общественных местах на видеоэкранах покажут картины художников о войне. Коллективы предприятий-резидентов встретятся с участниками Великой Отечественной войны и советом ветеранов бывшего Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). К памятнику работникам завода, павших в годы войны, возложат цветы.

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Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что план мероприятий включает проведение спортивного марафона «Память поколений». «Кроме того, состоятся турнир по военно-прикладным видам спорта, конкурсы чтецов и исполнения песен, а также ряд других семейных мероприятий», — добавил Дегтев. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме.