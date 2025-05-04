Ликсутов: SAM-модули для турникетов импортозаместят по офсетному контракту

Модули защищенного доступа для турникетов в московском транспорте импортозаместят по офсетному контракту. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подобные модули позволят повысить безопасность транзакций при оплате проезда и лучше защитят от мошенничества. Ранее такие устройства поставлялись из-за рубежа. Инвестиции в проект превысят 700 миллионов рублей.

«До 2033 года город закупит более 172 тысяч устройств. Первая поставка планируется в 2026 году», — добавил он.

«Средства будут направлены на приобретение специализированного оборудования и программного обеспечения», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего с 2017 года столичные власти заключили более 30 офсетных контрактов. Объем закупки по ним превысит 637 миллиардов рублей. По девяти из них уже начались поставки.