Ликсутов рассказал о подготовке столичных кондитеров к новогодним праздникам

Столичные производители кондитерских изделий выпустят к Новому году более 4,6 миллиона сладких сувениров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В холдинг входят такие производители, как «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский». А в общей сложности кондитерские изделия выпускают 120 столичных предприятий. В ассортименте — подарки от 150 граммов до 1,5 килограмма для всех возможных случаев.

«К этому Новому году только фабрики холдинга „Объединенные кондитеры“ представят 57 видов разных кондитерских наборов», — добавил он.

«Только на одной фабрике „Красный Октябрь“ производят свыше 300 наименований продукции — от какао-порошка до шоколада и конфет ручной работы», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в столице работает более 4,6 тысячи предприятий, в промышленной сфере трудоустроены свыше 750 тысяч человек.