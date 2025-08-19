Ликсутов: производство электроники и оптики в Москве выросло на 12%

Технологический сектор столицы демонстрирует уверенное развитие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по июнь столичные компании увеличили производство электронных и оптических изделий на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

Всего в этой сфере работают около 370 компаний, выпускающих интегральные схемы, платы, мониторы и другие изделия. Спрос на их продукцию постоянно увеличивается.