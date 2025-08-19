Ликсутов: производство электроники и оптики в Москве выросло на 12%

Технологический сектор столицы демонстрирует уверенное развитие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С января по июнь столичные компании увеличили производство электронных и оптических изделий на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.
Всего в этой сфере работают около 370 компаний, выпускающих интегральные схемы, платы, мониторы и другие изделия. Спрос на их продукцию постоянно увеличивается.
«С января по июнь столичные компании увеличили производство электронных и оптических изделий на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Среди разработок столичных предприятий — промышленный сканер, умеющий обрабатывать до 300 страниц в минуту, широкопрофильная модульная продукция на основе искусственного интеллекта, а также аппаратные устройства для промышленного интернета вещей.
Фейк: власти предупредили белгородцев о готовящемся прорыве ВСУ через границу
Более 45 литров крови сдали жители Домодедова в День донора
Летняя оздоровительная кампания завершилась в лагере «Осетр» в Зарайске
Подмосковная Система-112 приняла свыше 2 тысяч работ на конкурс рисунков
Мастер-классы и концерты пройдут в парках Королева на этой неделе
Свыше тысячи домашних животных вакцинировали в парках Подмосковья с апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте