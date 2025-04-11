Ликсутов: поставки московской продукции в Центральную Азию выросли на 18%

Московские компании представят свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет с 28 по 30 апреля в Ташкенте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам 2024 года поставки промышленной продукции московского производства в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению увеличились на 18%. На стенде правительства Москвы в рамках „Иннопром. Центральная Азия“ будут представлены 15 компаний», — сказал Ликсутов.

Столичные предприятия продемонстрируют различные достижения — от новейших роботов для телемониторинга до электрозарядных станций. Выставка станет ключевым мероприятием для развития торгово-промышленного сотрудничества в Среднеазиатском регионе.

В число предприятий, которые примут участие в выставке, вошли лидеры столичной промышленности. Например, ООО «Юнител Инжиниринг» покажет потенциальным покупателям устройства передачи аварийных сигналов и команд, которые используются для автоматизации и контроля систем топливно-энергетических комплексов (ТЭК), а ООО «Тьюбот» представит робота для телемониторинга внутри секций трубопровода.

Помимо этого, на стенде правительства Москвы представят программируемый логический контроллер от ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука», разработанный на базе российских микропроцессоров, и также кабину нового лифта комфорт-класса Карачаровского механического завода.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что байерская программа считается одним из наиболее популярных инструментов поддержки экспорта и промышленности, позволяющая столичным предприятиям найти потенциальных покупателей.

«Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях, где для них проводятся специализированные встречи форматов B2B и B2G. На 2025 год запланировано проведение более чем 30 таких мероприятий за рубежом для столичных промышленников», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Москве больше чем на 80% вырос выпуск косметики.