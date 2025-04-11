Ликсутов: поставки московской продукции в Центральную Азию выросли на 18%

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские компании представят свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет с 28 по 30 апреля в Ташкенте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столичные предприятия продемонстрируют различные достижения — от новейших роботов для телемониторинга до электрозарядных станций.  Выставка станет ключевым мероприятием для развития торгово-промышленного сотрудничества в Среднеазиатском регионе.

«По итогам 2024 года поставки промышленной продукции московского производства в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению увеличились на 18%. На стенде правительства Москвы в рамках „Иннопром. Центральная Азия“ будут представлены 15 компаний», — сказал Ликсутов.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В число предприятий, которые примут участие в выставке, вошли лидеры столичной промышленности. Например, ООО «Юнител Инжиниринг» покажет потенциальным покупателям устройства передачи аварийных сигналов и команд, которые используются для автоматизации и контроля систем топливно-энергетических комплексов (ТЭК), а ООО «Тьюбот» представит робота для телемониторинга внутри секций трубопровода.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Помимо этого, на стенде правительства Москвы представят программируемый логический контроллер от ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука», разработанный на базе российских микропроцессоров, и также кабину нового лифта комфорт-класса Карачаровского механического завода.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что байерская программа считается одним из наиболее популярных инструментов поддержки экспорта и промышленности, позволяющая столичным предприятиям найти потенциальных покупателей.

«Она дает возможность московским компаниям участвовать в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях, где для них проводятся специализированные встречи форматов B2B и B2G. На 2025 год запланировано проведение более чем 30 таких мероприятий за рубежом для столичных промышленников», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Москве больше чем на 80% вырос выпуск косметики.

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