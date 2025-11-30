Ликсутов: площадки ОЭЗ «Технополис Москва» украсили к Новому году

Особую экономическую зону «Технополис Москва» украсили к предстоящему празднованию Нового года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Там установили семь искусственных елей, пять арт-объектов и 15 световых деревьев. Кроме того, сотрудников ОЭЗ и местных жителей ждут различные активности. В частности, площадки соревнуются в конкурсе «ТехноЕлка» за лучшую концепцию оформления.

На площадке «Руднево» можно увидеть елку, наряженную в стиле советского мультсериала «Ну, погоди!», в «Печатниках» — деревья из «Трех мушкетеров» или «Карнавальной ночи», а в Зеленограде на площадке «Алабушево» ель украсили в стилистике «В гостях у сказки». На ветках развесили деревянные фигурки Кощея Бессмертного, Аленушки, Бабы-Яги, а также игрушки с росписью в стиле хохломы, гжели и палеха и конфеты.

Ранее Департамент инвестиционной и промышленной политики в рамках проекта «Открой#Моспром» запустил новогодний квиз, посвященный истории столичной промышленности.