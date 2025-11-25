Гарбузов: новогодний квиз по истории промышленности состоится в Москве

Новогодний квиз «Открой#Моспром» по истории столичной промышленности пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Вопросы охватывают широкий спектр тем, в том числе историю производства новогодних изделий, технологию изготовления продуктов питания и праздничных блюд и многое другое», — рассказал он.

Те, кто ответит правильно более чем на девять вопросов из 12, смогут разыграть между собой путевки на экскурсии на столичные предприятия и образовательные наборы от компании «Научные развлечения».

Чтобы принять участие в квизе, необходимо зайти в приложение «Открытая промышленность» в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Открой#Моспром» существует с 2019 года. В нем участвуют более 140 столичных предприятий, а участникам доступны свыше 10 форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии, лекции и другие, — в рамках которых они могут узнать о работе столичных фабрик и заводов.