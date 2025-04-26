Ликсутов: московские производители напитков нарастили поставки на 7%

Столичные производители напитков создают новые виды продукции и увеличивают объемы поставок. За первые два месяца 2025 года компании нарастили отгрузку напитков московского производства почти на 7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В январе–феврале 2025 года столичные производители напитков поставили заказчикам товаров на сумму более 11,7 миллиарда рублей, что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он.

Продукция пользуется спросом не только в Москве, но и по всей территории России, а также за пределами страны. Линейки товаров регулярно расширяются уникальными вкусами и добавками, а также лимитированными сериями.