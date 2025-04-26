Ликсутов: московские производители напитков нарастили поставки на 7%
Столичные производители напитков создают новые виды продукции и увеличивают объемы поставок. За первые два месяца 2025 года компании нарастили отгрузку напитков московского производства почти на 7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В январе–феврале 2025 года столичные производители напитков поставили заказчикам товаров на сумму более 11,7 миллиарда рублей, что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал он.
Продукция пользуется спросом не только в Москве, но и по всей территории России, а также за пределами страны. Линейки товаров регулярно расширяются уникальными вкусами и добавками, а также лимитированными сериями.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в столице больше 30 предприятий выпускают фруктовые и ягодные соки, лимонады, газированную воду и другие виды напитков.
«За два месяца в столице произвели около 76,2 миллиона полулитров питьевой упакованной воды, в том числе газированной», — отметил он.
Ассортимент заметно расширила компания «Очаково». Ее линейка пополнилась новыми позициями колы со вкусом арбуза и кленового сиропа, а также лимонадами виноград-алоэ. Производитель «Азиано» в ближайшее время приступит к выпуску Bubble Tea.
Еще одно предприятие — MADEO — запустит производство кофе с добавлением функциональной добавки МСТ, который позволит защитить сердце и поддержать работу мозга.