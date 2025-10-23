Ликсутов: инновационную модель протеза запустили в производство в Москве

Компания «Моторика» — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — запустила в производство новую модель тягового протеза с увеличенными цепкостью и грузоподъемностью. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«До конца 2025 года компания планирует изготовить свыше 300 таких изделий», — добавил он.

Новая модель позволяет фиксировать пальцы независимо друг от друга. Пользователи смогут носить грузы массой от двух до четырех килограммов, а обновленные силиконовые напальчники не позволят предметам выскальзывать.

Всего в линейке производителя уже более 60 разработок, и ее расширение продолжается. Компания стремится сделать отечественную продукцию эталоном в медицине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал продолжить поддержку высокотехнологичных предприятий. По его словам, к 2030 году площадь объектов в ОЭЗ должна вырасти в 3,5 раза, там появится более 90 тысяч рабочих мест.