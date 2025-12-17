Ликсутов: фитнес-центр открылся на территории ОЭЗ «Технополис Москва»
Современный фитнес-центр площадью 1,8 тысячи квадратных метров появился в индустриальном парке «Руднево», входящем в особую экономическую зону «Технополис Москва». Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Он станет новой точкой притяжения для жителей районов Косино-Ухтомский, Некрасовка и работников предприятий ОЭЗ Москвы», — добавил он.
Работать фитнес-центр будет с шести часов утра до полуночи. В нем есть несколько спортивных залов, в том числе для занятий единоборствами, массажный кабинет, сауны, детская комната и кафе.
Это уже не первый пример развития в ОЭЗ социальной инфраструктуры. Осенью на площадке «Алабушево» открылся спортивный комплекс, до которого можно добраться тремя автобусными маршрутами — как от промышленных объектов, так и от железнодорожной станции Зеленоград — Крюково.
Ранее на площадке «Печатники» появился Центр практической подготовки для машиностроения.