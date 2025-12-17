Ликсутов: фитнес-центр открылся на территории ОЭЗ «Технополис Москва»

Современный фитнес-центр площадью 1,8 тысячи квадратных метров появился в индустриальном парке «Руднево», входящем в особую экономическую зону «Технополис Москва». Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Он станет новой точкой притяжения для жителей районов Косино-Ухтомский, Некрасовка и работников предприятий ОЭЗ Москвы», — добавил он.

Работать фитнес-центр будет с шести часов утра до полуночи. В нем есть несколько спортивных залов, в том числе для занятий единоборствами, массажный кабинет, сауны, детская комната и кафе.