Ликсутов: новый спорткомплекс в Алабушеве обеспечили автобусными маршрутами

Новый спортивный комплекс начал работу на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Для удобства сотрудников предприятий особой экономической зоны столицы, жителей Зеленограда и всех любителей спорта запущено три автобусных маршрута», — добавил он.

Маршруты № 3 и 24 проходят через город, делая остановку у станции МЦД Зеленоград — Крюково и несколько — возле предприятий на территории площадки. Автобус № 27 курсирует вокруг площадки с остановками у КПП. Чтобы добраться до спорткомплекса, нужно выйти на остановках «Проектируемый проезд № 5557» или «Бетонный завод».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новом спортивном центре есть ледовые арены, футбольное поле, а также корты для падела и сквоша, тренажерный и хореографический залы. Ожидается, что каждый день его будут посещать до двух тысяч человек.