Летняя погода вернется в Москву

Синоптик Позднякова: по-летнему теплая погода вернется в Москву в выходные

Температура воздуха в Москве повысится до +26 градусов в выходные 20–21 июня. Об этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости» .

«В предстоящие выходные дни погоду будет определять периферия антициклона, поэтому в субботу и воскресенье в Москве осадков уже не ожидается», — сказала она.

Ночи, по прогнозу синоптика, тоже станут теплее, воздух прогреется до +12…+14 градусов. Позднякова сообщила, что днем вернется нормальная для июня температура +21…+26 градусов.

В середине недели погода в Москве приблизилась к осенней с +13…+16 градусами. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столичный регион попал под влияние ложбины североатлантического циклона.