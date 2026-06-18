Москвичам рассказали, что влияет на столичную погоду

Погодные условия в Москве и Подмосковье сейчас формируются под влиянием ложбины североатлантического циклона, что обусловливает преимущественно западно-восточный перенос. Об этом в телеграм-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ветер у земли юго-западных румбов, четыре-девять метров в секунду. В слое от нуля до средней тропосферы (5,5 километра) — направление метеорологического ветра (откуда дует, в отличие от штурманского) 210-230 градусов, то есть вынос воздушных масс происходит с юго-запада на северо-восток со средней скоростью 9-12 метров в секунду или 32-43 километра в час», — заявил он.

Синоптик отметил, что частицы воздуха, которые сейчас находятся над Москвой, за сутки сместятся в сторону Верхневолжья — во Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Нижегородскую области.

Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сегодня в столице пройдут дожди. Температура воздуха не превысит 18 градусов.