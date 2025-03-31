Лекция об особенностях графика работы метро пройдет в Москве

Москвичей пригласили на лекцию, посвященную особенностям графика работы столичного метро. Мероприятие пройдет 3 апреля в Центре перспективных разработок московского транспорта в Кунцеве, сообщил сайт mos.ru.

В метро столицы интервалы движения поездов считаются одними из самых коротких. Благодаря обновленной автоматике на Кольцевой линии составы могут отправляться со станций каждые 80 секунд.

«Это один из лучших результатов среди всех метрополитенов мира. Мы работаем над повышением провозной способности линий по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Спикером на лекции выступит командир студенческого отряда центра профессионального развития молодежи корпоративного университета московского транспорта Дмитрий Савельев. Слушатели узнают правила планирования интервалов движения поездов и принципы диспетчерской регулировки. На лекции расскажут, как функционирует инфраструктура метро.

Ранее на «Марьиной Роще» БКЛ и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская в столице установили сенсорные навигационные стелы. На них можно карту местности, схему выходов и переходов на другие линии метро и станции МЦД.