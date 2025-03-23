Сенсорные навигационные стелы появились на цифровых станциях в Москве

Шесть современных сенсорных навигационных стел установили на первых в России цифровых станциях — «Марьиной Роще» БКЛ и терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Об этом сообщил сайт mos.ru .

На устройствах можно увидеть карту местности, схему выходов и переходов на другие линии метро и станции МЦД, а также расположение пандусов, лифтов и эскалаторов. Стелы решили сделать сенсорными, чтобы пользователям было удобно разглядывать географические объекты, улицы и популярные точки притяжения.

«Будущее этих цифровых устройств решат сами пассажиры — на них есть куар-коды, с помощью которых можно оценить новинки», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря интерактивному экрану пассажиры могут получить нужные данные касанием пальца, увеличить шрифт и графические элементы. Вся информация выводится по мере требования. На стелах в вестибюлях и на платформах пользователи могут узнать сведения о наземном транспорте.